إسرائيل: مجلس التخطيط الأعلى يقر خطة لإقامة 4427 وحدة سكنية في الضفة الغربية

أقر مجلس التخطيط تقريبًا جميع المخططات الخمسة والعشرين التي تضم 3988 وحدة سكنية وسيخرج أغلبها إلى حيز التنفيذ

وافق مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية الإسرائيلية، الخميس، على بناء 4427 وحدة سكنية في الضفة الغربية، بعد أن أعلن وزير الأمن بيني غانتس الأسبوع المنصرم عن الدفع قدما بالخطة. وتأتي هذه الخطوة على خلفية الإنذار الذي حدده عضو الكنيست عن كتلة "يمينا" نير أورباخ للبقاء في الائتلاف، وفق النشر في القناة 13.

ويذكر أن المجلس الأعلى أقر تقريبًا جميع المخططات الخمسة والعشرين، التي تضم 3988 وحدة سكنية، سيخرج أغلبها إلى حيز التنفيذ. وتمت الموافقة ضمن هذه الرزمة على 761 وحدة سكنية في بيتار عيليت، و 500 في الكانا، و 534 في شفوت راحيل، و 364 في دوليف و 286 في كدوميم، 192 في شعري تكفا، 170 في عمانويل، 156 في كريات أربع (قرب الخليل) و 136 وحدة سكنية في جفعات زئيف المجاورة للقدس.

وتلقت الحكومة الإسرائيلية من اليمين انتقادات على خلفية تقليص عدد الوحدات المقرر بناؤها، فقد قال رئيس مجلس يهودا والسامرة في الضفة الغربية إن "إسرائيل ترضخ للإرهاب. الحكومة الإسرائيلية قلصت هذا الصباح نحو 2000 وحدة سكن تم المصادقة عليها من الجهات المسؤولة وجاهزة للإقرار".