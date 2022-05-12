رئيس الوزراء الإسرائيلي يوجه دعوة للفلسطينيين ألا يشوشوا التحقيق بمقتل مراسلة الجزيرة

"للأسف، تصد السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة أي احتمال لإجراء تحقيق مشترك أو حتى الوصول إلى النتائج الأساسية"

عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الخميس، على التطورات حول مقتل الصحفية مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، في جنين أمس، بالقول "أتوقع من السلطة الفلسطينية ألا تتخذ أي خطوة للتشويش على التحقيق أو تلويث عملية التحقيق على نحو قد يمنعنا من الوصول إلى الحقيقة ".

وجاءت أقوال بينيت خلال جلسة نقاش حول إنشاء حرس وطني مدني دعا إلى انعقادها. وقال رئيس الوزراء "للأسف، تصد السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة أي احتمال لإجراء تحقيق مشترك أو حتى الوصول إلى النتائج الأساسية اللازمة للوصول إلى الحقيقة". وأضاف بينيت "أكرر من هنا توقعاتي بخصوص التعاون المنفتح والشفاف والمليء بالنتائج".

يذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعلن رفضه التام إشراك إسرائيل بالتحقيق وقد وجه إليها الاتهام بالتسبب بمقتل الصحافية المخضرمة، حيث قال" نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة، ونرفض إجراء تحقيق مشترك مع السلطات الإسرائيلية، هم من ارتكبوا الجريمة ولا يوجد لدينا ثقة بهم". وقال إن السلطة تنوي التوجه لتقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".