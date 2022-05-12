العراق: إجراءات لتجريم التطبيع مع إسرائيل "أحكام بالإعدام أو السجن المؤبد تنتظر المخالفين"

يوجه القانون تهمة"الخيانة العظمى وعقوبتها الإعدام" إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها من الرئيس والنواب"

بدأ مجلس النواب العراقي، أولى خطواته في تشريع قانون يجّرم التطبيع أو إقامة العلاقات مع إسرائيل، ووضع عقوبات "الإعدام أو السجن المؤبد" لمن يخالف نص القانون الذي يسير في طريق التشريع بعد قراءة أولى، يقابل ذلك جهود حكومية لمواجهة التطبيع، وسط ترحيب حركة "لجهاد الإسلامي" الفلسطينية بالقانون.

وفي وقت سابق، عقدت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب محمد عنوز، اجتماعا لمناقشة قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن "اللجنة القانونية في مجلس النواب عقدت اجتماعا بحضور أعضائها لمناقشة قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"وأضاف أن "أعضاء اللجنة أكدوا على ضرورة العمل على تشريع القوانين المهمة خصوصا القوانين التي تمس واقع المواطن بشكل مباشر"

وفي وقتٍ لاحق، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح القانون.وجاء تحت بند "الأسباب الموجبة" للقانون، إنه يأتي "بغية الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، ونظرا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع إسرائيل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه، وقطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أيّ نوع من أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتلّ، ووضع عقاب رادع بحقهم، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية الاسلامية"

ويهدف قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني فضلا عن منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أيّ علاقات من شكل آخر مع إسرائيل"

ويوجه القانون تهمة"الخيانة العظمى وعقوبتها الإعدام" إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها من "رئيس الجمهورية أو نوابه أو رئيس مجلس النواب أو نائبيه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو عضو مجلس النواب أو الوزير أو من بدرجتهم أو وكيل الوزارة أو من بدرجته أو مدير عام أو من بدرجته". كما ينصّ أيضاً على "مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب"في حال "التطبيع أو إقامة علاقات مع إسرائيل"