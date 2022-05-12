مقتل شيرين أبو عاقلة: واشنطن تمارس ضغوطات على السلطة الفلسطينية للموافقة على تحقيق مشترك مع إسرائيل

بوسع الخبراء الإسرائيليين التأكد من الجهة التي أطلقت الرصاص بحال تم لهم التدقيق بالرصاصة التي استخرجت من رأس

تم الكشف الخميس، أن الإدارة الأمريكية مارست ضغوطات على السلطة الفلسطينية لحثها على التعاون مع إسرائيل في التحقيق بمقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، دون أن تفلح بزحزحة السلطة الفلسطينية عن موقفها المتصلب بشأن استبعاد إسرائيل عن التحقيق بمقتل الصحافيةوفق النشر في واينت.

يذكر أن إسرائيل عرضت المشاركة في التحقيق بهدف الوصول إلى الحقيقة حول ملابسات مقتل الصحافية التي تواجدت في مخيم جنين، فجر الأربعاء حين وقع تبادل إطلاق نار بين قوة من الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين، فيما تصر السلطة على توجيه الاتهام نحو إسرائيل.

ومن الجدير ذكره، أن الطبيب الشرعي الفلسطيني د. ريان العلي، كان قد صرح مساء الأربعاء، بعد انتهائه من تشريح جثة الصحافية إنه "لا يمكن التأكيد ما إذا كانت قد أصيبت برصاص قوة من جيش الدفاع الإسرائيلي أو من قبل مسلحين فلسطينيين. وأضاف الطبيب الذي يعمل في جامعة النجاح في نابلس "لا دليل على أن إطلاق النار باتجاه شيرين تم من مسافة قريبة".

وبادر مسؤولون إسرائيليون في أعقاب ذلك التصريح إلى التأكيد على أن بوسع الخبراء الإسرائيليين التأكد من الجهة التي أطلقت الرصاص بحال تم لهم التدقيق بالرصاصة التي استخرجت من رأس الراحلة، دون أن تجد الدعوة الإسرائيلية ردًا.

وسبق لرئيس الوزراء نفتالي بينيت، اليوم ، أن صرح بأن الفلسطينيين يمنعون أي احتمال للتحقيق في مقتل أبو عاقلة. وأضاف "السلطة الفلسطينية ترفض أي احتمال لإجراء تحقيق مشترك أو حتى الوصول إلى النتائج الأساسية المطلوبة للوصول إلى الحقيقة".

ومن جهة أخرى، أشرك مسؤولون إسرائيليون نظراء لهم في واشنطن مخاوفهم من أن يقدم الفلسطينيون على إتلاف أو تدمير الأدلة من مكان الحادث، للتشويش على مسار التحقيق الذي قد يكشف عن الجهة التي أطلقت النار على الصحفية.

من جانبه وصف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الصحافية الراحلة بـ"شهيدة القدس". وقال خلال مراسم التشييع التي أقيمت اليوم في رام الله بمشاركة آلاف الفلسطينيين أن "هذه الجريمة لا يمكن أن تمر دون أن تترتب عليهاعواقب. نحن رفضنا ونرفض إجراء تحقيق مشترك مع السلطات الإسرائيلية لأنها التي ارتكبت الجريمة. وسنصل قريبا الى محكمة لاهاي حتى نحقق مع المجرمين ".

وتنطلق مراسم تشييع الصحافية غدًا الجمعة في مدينة القدس وسط استعدادات الشرطة الإسرائيلية للتواجد في عدة مواقع في المدينة ابتداء من ساعات الصباح. ويتوقع أن يشارك الآلاف في جنازة الفقيدة التي ستستقر في المقبرة المسيحية بجبل صهيون. وستقوم الشرطة بإغلاق الشوارع القريبة من المقبرة بهدف تأمين سير الجنازة، وف قما يقتضيه القانون.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أنه "لن يتم السماح باستخدام الجنازة كغطاء للقيام بأعمال شغب".