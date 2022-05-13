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الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني ألقى حجرًا على سيارة بالقرب من بلدة بيت إيل

i24news

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الشرطة الإسرائيلية عند مدخل حي بيت حنينا بالقدس الشرقية، خلال الإغلاق الليلي
Olivier Fitoussi/Flash90الشرطة الإسرائيلية عند مدخل حي بيت حنينا بالقدس الشرقية، خلال الإغلاق الليلي

وأصيب الفلسطيني بجروح متوسطة ، وفتشوا اغراضه ووجدوا سكينا.

أطلقت قوة من الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الجمعة) النار على فلسطيني تم تحديده على أنه ألقى حجرًا على سيارة إسرائيلية وحاول حتى فتح أبواب السيارة عند منعطف بالقرب من بلدة بيت إيل. أصيب الفلسطيني بجروح متوسطة، فتشوا أدواته ووجدوا سكينا. 

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي انه رصد الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مشتبهاً به وهو يلقي حجرًا على سيارة إسرائيلية وحاول فتح أبواب السيارة التي كانت تقل مدنيين إسرائيليين بالقرب من مستوطنة بيت إيل في منطقة لواء بنيامين الإقليمي. وفتح جيش الدفاع الإسرائيلي إجراءات اعتقال لمشتبه به، والتي تضمنت أيضًا إطلاق النار على المشتبه به ومن ثم نقل لتلقي العلاج الطبي في المستشفى. 

ويأتي الحادث وسط توترات حول مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي قُتلت برصاصة خلال تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلين من مخيم جنين. وفي الأمس والثلاثاء، اندلعت عدة احتجاجات في منطقة بيت حنينا، حيث عاشت الصحفية شيرين.

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