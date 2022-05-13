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طيارون اسرائيليون يقفزون من طائرة مقاتلة بعد احتراقها

i24news

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طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز F-35 تحلق فوق مدينة تل أبيب الساحلية على البحر المتوسط ​​، 15 أبريل ، 2021
JACK GUEZ / AFPطائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز F-35 تحلق فوق مدينة تل أبيب الساحلية على البحر المتوسط ​​، 15 أبريل ، 2021

تمكن اثنان من الطيارين من إنقاذ أنفسهم والقفز

كادن رحلة تدريب روتينية في سلاح الجو التابع للقوات الجوية الاسرائيلية ان تتحول إلى كارثة، بعد خلل فني غير عادي عندما لم تفتح العجلة اليمنى في الطائرة 15-F بعد الإقلاع. وحافظ الطيار ومساعده على رباطة الجأش وتمكنا من الهبوط بدون عجلة رئيسية.

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 وأوضح قائد قاعدة "حتساريم" جاي ديفيدسون لمراسل قناة كان الإسرائيلية النبأ: "حجم الطائرة كبير جدًا، تخيل أن العجلة بالداخل والطائرة ليس لديها ما تتكئ عليه، كادت ان تصبح كارثة".

وعندها قفزت قوات الطوارئ على الفور  منقاعدة القوات الجوية في "حتساريم وبدأت في الاستعداد لسيناريوهات صعبة:  لإنقاذ الطيارين من الطائرة باستخدام كراسي الهروب. وفي نهاية الهبوط الصعب الذي تمكن الطياران من النجاح في اللحظة الأخيرة، هبطت الطائرة على جانبها الأيمن وبدأت في الاحتراق.

 بعد بضعة أشهر، ستعود الطائرة المقاتلة لاستخدامها في سلاح الجو، وقد عاد الطيارون بالفعل إلى التدريب ولا يعتزمون التوقف جاليا عن الطيران بعد هذا الحادث.

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