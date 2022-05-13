تبادل إطلاق النار في مخيم جنين: قوات الأمن تحاصر منزل مطلوب

تبادل لإطلاق النار بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في مخيم جنين

تعمل قوات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة في منطقة مخيم جنين للاجئين، للمرة الأولى منذ حادثة مقتل الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في تبادل لإطلاق النار بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين.

وتم إطلاق النار صباح اليوم على القوات الموجودة في مخيم للاجئين وفي بلدة برقين المجاورة. ولم ترد انباء عن وقوع اصابات.

وفي تبادل لإطلاق النار في منطقة مخيم جنين، أصيب داود الزبيدي، 40 عاما، شقيق زكريا زبيدي. أصيب برصاصة في بطنه ونقل إلى مستشفى في مدينة جنين. زكريا الزبيدي هو واحد من ستة سجناء فلسطينيين فروا من سجن جلبوع في سبتمبر\كانون اول من العام الماضي وتم القبض عليهم لاحقًا.

كما أفادت الأنباء أن القوات الاسرائيلية طوقت صباح اليوم منزل المطلوب محمود ضبعي في منطقة المخيم. وأغلقت قوة أخرى تابعة للجيش الإسرائيلي منطقة أخرى في المنطقة، على ما يبدو لغرض التحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وأصيب 11 فلسطينيا حتى الآن في جنين أحدهم في حالة خطرة، في نشاط لقوات الأمن هناك. تم إجلاء الجميع من مكان الحادث إلى مستشفى محلي. في غضون ذلك، حذر الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في مخيم جنين من أن إسرائيل مسؤولة عن حياة المطلوب محمود ضبعي، الناشط في التنظيم الذي يحاصر الجيش الإسرائيلي منزله. كما وعد الجناح العسكري بأن إسرائيل ستدفع ثمناً لاي إيذاء بجنودها.