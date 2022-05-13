اصابة جندي اسرائيلي بجروح خطيرة خلال تبادل لإطلاق النار في منطقة جنين، والقاء القبض على مطلوب

اصابة مقاتل من الجيش الاسرائيلي بجروح خطيرة، جراء إطلاق نار، خلال عملية في قرية برقين قضاء جنين

أصيب جندي اسرائيلي بجروح خطيرة في تبادل إطلاق النار الذي اندلع صباح اليوم (الجمعة) خلال محاصرة منزل أحد المطلوبين في قرية برقين قرب جنين، واستمر تبادل إطلاق النار لساعات طويلة وشمل إطلاق نار كثيف على القوات الأمنية. ونتيجة إطلاق النار أصيب المقاتل وتم نقله بطائرة مروحية إلى المستشفى.

الحصار كان على منزل المطلوب محمود الدبعي، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة من قبل عشرات الفلسطينيين الذين أطلقوا الذخيرة الحية على القوات. وأصيب أحد عشر فلسطينيا وتم نقلهم إلى مستشفى في جنين. ومن ثم سلم شقيق المشتبه به نفسه لقوات الأمن وتم توثيق استسلامه.

وتم إخلاء الجندي الجريح عبر معبر الجلمة حيث تلقى العلاج الأولي من قبل القوات المتواجدة هناك. في وقت لاحق، تم إخلائه بطائرة هليكوبتر لتلقي مزيد من العلاج الطبي في مستشفى رامبام في مدينة حيفا.