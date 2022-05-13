تشييع الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة إلى مثواها الأخير اليوم في القدس

انطلقت في المستشفى الفرنساوي في شرقي القدس اليوم الجمعة، مسيرة تشييع جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة القطرية في الأراضي الفلسطينية التي قتلت اثناء اشتباكات بين الجيش الاسرائيلي والفلسطينيين صباح يوم الأربعاء الماضي في مخيم جنين.

واثناء التشييع وقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الاسرائيلية والمشاركين بواسطة الدفع والضرب، واقتحمت الشرطة مبنى المشفى "الفرنسي"، بعد أن كانت قد حاصرته.

ووسط حضور جماهيري كبير طوال الطريق لُف جثمان الشهيدة بعلم فلسطين، ونقل في سيارة عسكرية، حيث أقيمت لها مراسم تشييع ووداع رسمية.

وأغلقت الشرطة، الطرق المؤدية إلى المشفى، واشترطت على المشاركين إنزال الأعلام الفلسطينية وإخراج جثمان الصحفية في مركبة يقلها 3 اشخاص بصحبة النعش، كما ونصبت الشرطة حاجزا على الشارع المؤدي إلى المستشفى "الفرنسي"، وانتشرت بكثافة في محيطه.

ومن المقرر إتمام إجراءات دفن شيرين أبو عاقلة اليوم الجمعة في القدس، عند الساعة الثالثة بعد الظهر. وأمس الخميس، شيع موكب رسمي وجماهيري جثمان الشهيدة من المستشفى الاستشاري في رام الله إلى مقر الرئاسة الفلسطينية.