شمريت مئير تستقيل من منصبها كمستشارة لرئيس الحكومة الاسرائيلية

أعلنت المستشارة السياسية لرئيس الوزراء نفتالي بينيت، شمريت مئير، اليوم (الجمعة) أنها ستترك منصبها بعد عام واحد فقط، قائلة:"حان وقت المغادرة لكني أعتزم المساعدة عند الضرورة في استكمال المهام الموكلة إليّ، لا سيما فيما يتعلق بالزيارة المقبلة لرئيس الولايات المتحدة إلى إسرائيل"

وكتبت مائير في استقالتها "خلال العام الماضي كرست كل طاقاتي للمساعدة في المجال السياسة ومنها بناء علاقات جيدة مع ادارة بايدن، وتعزيز العلاقات مع الدول العربية القريبة والبعيدة، وكذلك المساهمة في تمثيل جيد لإسرائيل على الساحة الدولية، والأهم من ذلك في تحقيق أهداف سياسية مهمة".

وقالت "لقد كان عامًا مزدحمًا، من الصباح إلى الليل. لقد تطلبت سلسلة المهام الطويلة التي أوكلت إليّ تضحية كبيرة في حياتي الشخصية. وقرب نهاية عام من العمل المشترك الوثيق، حان وقت المغادرة لكني أعتزم المساعدة عند الضرورة في استكمال المهام الموكلة إليّ، لا سيما فيما يتعلق بالزيارة المقبلة لرئيس الولايات المتحدة إلى إسرائيل".