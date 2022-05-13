رئيس الوزراء الإسرائيلي يعزي دولة الامارات:"إسرائيل تقدر تراث الشيخ خليفة وعطاءه الكبيران"

نفتالي بينيت:" دولة إسرائيل تقف إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الساعات الصعبة"

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، خالص العزاء باسمه "وباسم حكومة إسرائيل وشعبها, إلى صديقي سمو ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها, في وفاة فخامة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان"

مشيرا إلى أن :تراث المرحوم الشيخ خليفة وعطاءه الكبيران قد حظيا بتقدير كبير في إسرائيل. دولة إسرائيل تقف إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الساعات الصعبة".

وكانت وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات قد نعت إلى الشعب الإماراتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع "قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو/أيار".وأعلنت دولة الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد مدة 40 يوماً.

كما أعلنت البلاد تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم حدادا على الشيخ خليفة بن زايد.

ووُلد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في قلعة المويجعي بمدينة العين عام 1948، وفي أغسطس/آب عام 1966 عُيّن ممثلاً لحاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية ورئيساً لنظامها القانوني.

وفي فبراير/شباط عام 1969 عُيّن ولياً للعهد لإمارة أبوظبي، وتولى فقيد الأمتين العربية والإسلامية رئاسة أول مجلس وزراء محلي لإمارة أبوظبي إضافة إلى حقيبتي الدفاع والمالية في يوليو/تموز 1971.

وفي 20 يناير/كانون الأول 1974 أصبح نائباً لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي، كما عين عام 1976 نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات. وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 أصبح الشيخ خليفة رئيساً لدولة الإمارات وحاكماً لإمارة أبوظبي.