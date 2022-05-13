إسرائيل: وفاة ضابط مكافحة الإرهاب الذي أصيب في اشتباكات في جنين متأثرا بجراحه

أظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فلسطينيين ملثمين يطلقون نيران بنادقهم على جنود إسرائيليين

أفادت الشرطة الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الجمعة، عن وفاة الضابط (نعوم راز 47 عاما) الذي اصيب بجروح خطيرة في تبادل لاطلاق النار بين القوات الاسرائيلية ومسلحين فلسطينيين في شمال الضفة الغربية صباح اليوم الجمعة متأثرا بجراحه.

ويتعبر الضابط نعوم راز( ستة أطفال) من قدامى المحاربين في وحدة النخبة في اليمام حيث نقلته مروحية جوا إلى مركز رمبام الطبي في حيفا لتلقي العلاج، حيث أعلن عن وفاته" وفقا للشرطة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي:"اليوم فقدنا البطل الحقيقي، نعوم راز - مقاتل شجاع في جيش الدفاع الإسرائيلي قدم روحه من أجل أمن إسرائيل ، خلال عملية معقدة وحساسة ضد الإرهابيين. خلال 23 عامًا في الوحدة ، شارك نعوم في عدد لا يحصى من مكافحة الإرهاب"

وأكد نفتالي بينيت"سنواصل محاربة الإرهاب بعزم وبقبضة من حديد حتى ننتصر ونعيد الأمن لمواطني إسرائيل. هذا هو الإرث الذي يتركه نعوم ورائه".

ومن جهتها قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن" 13 شخصا أصيبوا، أحدهم في حالة حرجة"، في الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين في جنين.

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فلسطينيين ملثمين يطلقون نيران بنادقهم على جنود إسرائيليين.