الضفة الغربية: 15 دولة أوروبية بينها فرنسا وألمانيا وايطاليا تطالب إسرائيل بالتراجع عن مشروع بناء 4427 وحدة سكنية

"المستوطنات الاسرائيلية تشكل بوضوح انتهاكا للقانون الدولي وتحول دون سلام عادل ودائم وشامل بين الطرفين"

طالبت 15 دولة أوروبية في بيان (بينها فرنسا وألمانيا وايطاليا) اليوم الجمعة إسرائيل بالتراجع عن مشروع لبناء 4427 وحدة استيطانية في الضفة الغربية واعتبرت أن "المستوطنات الاسرائيلية تشكل بوضوح انتهاكا للقانون الدولي وتحول دون سلام عادل ودائم وشامل بين الاسرائيليين والفلسطينيين".

ونبه وزراء خارجية فرنسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وبولندا والمانيا واليونان وايرلندا وايطاليا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنروج واسبانيا والسويد الى أن "الوحدات السكنية الجديدة ستشكل عائقا إضافيا أمام حل الدولتين"وبـ"عدم القيام بعمليات هدم أو طرد قسري وخصوصا في مسافر يطا"

وقال وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك "نعرب عن قلقنا البالغ حيال قرار مجلس التخطيط الإسرائيلي الموافقة على مخططات لبناء أكثر من أربعة آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية. نطالب السلطات الاسرائيلية بالتراجع عن هذا القرار".

وتزامن هذا الموقف الاوروبي مع جنازة الصحافية المعروفة شيرين ابو عاقلة في القدس الشرقية بعد مقتلها برصاص في الرأس في جنين بالضفة الغربية فيما كانت تغطي عملية عسكرية للجيش الاسرائيلي على خلفية مواجهات مستمرة.

وانتقدت منظمات اسرائيلية غير حكومية أمس الخميس رفض المحكمة الاسرائيلية العليا عرائض وقعها فلسطينيون مهددون بالطرد من هذه المنطقة الصحراوية في الضفة الغربية والتي يعتبر الجيش الاسرائيلي أنها منطقة تدريب.

وكانت المحكمة الاسرائيلية قد أيدت الأربعاء المنصرم، موقف الجيش معتبرة ان منطقة مسافر يطا التي تضم 12 قرية فلسطينية عند الطرف الجنوبي للضفة الغربية تشكل منطقة تدريب منذ العام 1980. ويمهد هذا القرار لاحتمال طرد سكانها وبناء مستوطنات جديدة.