الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه مما قامت به الشرطة الإسرائيلية في جنازة مراسل الجزيرة الراحلة شيرين ابو عاقلة

أبدى الاتحاد الأوروبي "استياءه"، اليوم الجمعة، حيال الاستخدام "من دون طائل" للقوة من جانب القوات الاسرائيلية خلال جنازة الصحافية شيرين أبو عاقلة، في ما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها طلبت من الحشد وقف "الهتافات القومية" وألقت باللوم على "مثيري الشغب العنيفين الذين كانوا يحاولون إفساد موكب الجنازة"

وكتبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الفلسطينيين على تويتر "مستاؤون من العنف في حرم مستشفى القديس يوسف ومن مستوى العنف من دون طائل الذي مارسته الشرطة الاسرائيلية طوال مراسم الجنازة".

وقال الهلال الاحمر الفلسطيني ان 33 شخصا اصيبوا خلال الجنازة نقل ستة منهم الى المستشفى، فيما اوردت الشرطة الاسرائيلية انها اعتقلت ستة اشخاص.

ومن جهته قال سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل ديميتير تزانتشيف عبر تويتر "صدمت للمشاهد التي رأيتها اليوم على هامش الجنازة وللاستخدام غير المتكافئ وغير اللائق للقوة خلال تشييع الجثمان"، مؤكدا أن "حفظ النظام العام يمكن القيام به بوسائل أخرى".

ومن جهتها قالت الشرطة الإسرائيلية إنها طلبت من الحشد وقف "الهتافات القومية" وألقت باللوم على "مثيري الشغب العنيفين الذين كانوا يحاولون إفساد موكب الجنازة". وأضافت أنه "تم إلقاء الحجارة على رجال الشرطة الذين أجبروا على استخدام وسائل تفريق أعمال الشغب".