إيران: اعتقال أكثر من 20 شخصا على هامش الاحتجاجات على رفع الحكومة أسعار سلع غذائية أساسية

ارتفاع كبير في الأسعار، اذ بات زيت الطهو يباع بأربعة أضعاف سعره السابق، بينما تضاعفت أسعار البيض والدجاج

أوقفت السلطات الإيرانية، أكثر من 20 شخصا على هامش احتجاجات في دزفول بمحافظة خوزستان (جنوب غرب) وياسوج بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد، حيث طالب المحتجون بالعدول عن رفع الأسعار بعد بيان رسمي يشير إلى دخول الأسعار حيز التنفيذ اليوم الجمعة.

وشهدت مدن إيرانية خلال اليومين المنصرمين احتجاجات شارك فيها المئات رفضا لقرار الحكومة رفع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي.وطال تبعات الأزمة خصوصا مستوى المعيشة وسعر صرف العملة، والتضخم الذي يتجاوز عتبة 40 بالمئة سنويا وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية الجمعة.

وتواجه الجمهورية الإسلامية أزمة اقتصادية ومعيشية تعود بشكل أساسي الى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران، بعد قرار الأولى الانسحاب أحاديا من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في 2018.

وكانت أبرز الاحتجاجات في محافظة خوزستان، حيث قام متظاهرون بالتعدي على متاجر ومحاولة إضرام النيران في مسجد، وفق ما أوردت "إرنا".كما سجلت احتجاجات في مدن أخرى، وفي منطقة فشاويه بمحافظة طهران.

وكان الرئيس الإيراني قد أكد على أن الحكومة ستقوم بدفع مساعدة مالية مباشرة تناهز 10 أو 13 دولارا لكل فرد في العائلات ذات الدخل المحدود أو المتوسط، وأن هذا الاجراء سيستمر لمدة شهرين أو ثلاثة الى حين تطبيق نظام بطاقات مدعومة.

وسجلت الأسواق ارتفاعا كبيرا في الأسعار، اذ بات زيت الطهو يباع بأربعة أضعاف سعره السابق، بينما تضاعفت أسعار البيض والدجاج. وأفادت السلطات عن مقتل 230 شخصا في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات، بينما قدّر خبراء حقوقيون يعملون مع الأمم المتحدة حصيلة الضحايا بنحو 400.