إسرائيل: استقالة وزير الشؤون الدينية ماتان كاهانا

العودة إلى الكنيست كعضو في الكنيست، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هو "المساعدة في تعزيز الائتلاف".

أعلن وزير الشؤون الدينية في الحكومة الإسرائيلية ماتان كاهانا، مساء اليوم الجمعة ، استقالته من منصبه، وأبلغ كاهانا رئيس الوزراء نفتالي بينيت بنيته العودة إلى الكنيست كعضو في الكنيست، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هو "المساعدة في تعزيز الائتلاف".

اعتبارًا من الأحد الوشيك، سيحل ماتان كاهانا محل عضو الكنيست الناطق بالفرنسية يومطوب كالفون في الكنيست بكامل هيئتها.ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" رأى رئيس الوزراء نفتالي بينيت أن "كالفون يمثل نقطة ضعف في حزبه، خوفًا من أن ينضم إلى النائب عديت سيلمان في ترك الائتلاف".

وتأتي استقالة كاهانا بعد أن نجحت الحكومة في تجاوز عقبة كبيرة عندما أعلن حزب "القائمة" الإسلامي بزعامة منصور عباس عودته إلى الائتلاف.

وبحسب التقارير ، تم اتخاذ القرار بعد أن تغيب كالفون عن الكنيست لعدة جلسات دون الرد على مكالمات هاتفية،