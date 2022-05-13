البيت الأبيض: بايدن والعاهل الأردني بحثا "آليات لوقف العنف" في إسرائيل والضفة الغربية

الجانبان:"ناقشا آليات ملحة لوقف العنف وتهدئة الخطابات والحد من التوترات في اسرائيل والضفة الغربية"

أعلن البيت الأبيض في بيان، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن بحث مع العاهل الأردني عبدالله الثاني الذي يزور واشنطن "ناقشا آليات ملحة لوقف العنف وتهدئة الخطابات والحد من التوترات في اسرائيل والضفة الغربية".

وأكد بايدن "دعم" الولايات المتحدة "الراسخ" للاردن الذي يشكل "حليفا حيويا وقوة للاستقرار في الشرق الاوسط"وكرر "دعمه لحل الدولتين للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني" وشدد على "الحاجة الى الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في جبل الهيكل/الحرم القدسي"، بحسب البيت الابيض.

واقر بايدن بـ"الدور الاساسي للمملكة الاردنية الهاشمية في الاشراف على الاماكن المقدسة الاسلامية في القدس".

وبحث بايدن والملك الاردني في الايجابيات السياسية والاقتصادية الناتجة من تعميق الاندماج الاقليمي في مجالات البنى التحتية والطاقة والمياه والمشاريع البيئية.

واندلعت مواجهات الجمعة في القدس خلال جنازة الصحافية الراحلة شيرين أبو عاقلة التي قتلت خلال عملية إطلاق النار بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في جنين في الضفة الغربية