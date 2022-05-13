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تقرير: قتيلان وستة جرحى جراء هجوم منسوب لإسرائيل على مصياف غربي حماة

i24NEWS

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عامود دخان يتصاعد من القصف الجوي بالقرب من مخيم مؤقت للنازحين السوريين بالقرب من بلدة كفريا شمال محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة، في 7 سبتمبر 2021.
Omar Haj Kadour / AFPعامود دخان يتصاعد من القصف الجوي بالقرب من مخيم مؤقت للنازحين السوريين بالقرب من بلدة كفريا شمال محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة، في 7 سبتمبر 2021.

تقرير:"الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في أجواء منطقة مصياف جنوب غرب مدينة حماة"

أكدت وكالة الأنباء السورية(سانا)، مساء اليوم الجمعة، أن "الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في أجواء منطقة مصياف جنوب غرب مدينة حماة"مشيرة إلى أن بعض صواريخ سقطت في الأراضي الزراعية وخلفت أضراراً في ممتلكات الأهالي بريف مصياف.

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ومن جهتها أفادت صحيفة "الوطن" بسقوط "قتيلين وستة جرحى نتيجة الهجوم الإسرائيلي على رئيف ميصياف غرب مدينة حماة السورية"

وغالبا ما تستهدف إسرائيل "أهدافا لمواقع إيرانية متواجدة في سوريا" وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أحصى خلال العام 2020، "39 ضربة استهدفت خلالها إسرائيل أهدافا لمواقع إيرانية على الأراضي السورية"

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