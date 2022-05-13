البيت الأبيض يبدي "انزعاجه الكبير" من مشاهد العنف خلال جنازة شيرين أبو عاقلة

"لقد شاهدنا كل هذه الصور، إنها تثير انزعاجا كبيرا. نأسف للتدخل في ما كان ينبغي أن تكون جنازة هادئة".

أعربت المتحدة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الجمعة، عن "انزعاج(البيت الأأبيض) الكبير من أعمال العنف التي قامت بها الشرطة الاسرائيلية خلال جنازة شيرين أبو عاقلة"وقالت "لقد شاهدنا كل هذه الصور، إنها تثير انزعاجا كبيرا. نأسف للتدخل في ما كان ينبغي أن تكون جنازة هادئة".

وفي السياق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن "إدارة الرئيس جو بايدن نقلت رسالة أشد قسوة إلى القدس" بحسب ما أورده موقع"والا" الإسرائيلي، وقالت مصادر بالبيت الأبيض في موقع إخباري إن هناك "غضب وإحباط من تصرفات الشرطة الإسرائيلية خلال موكب الجنازة".