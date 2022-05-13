الإمارات تودع رئيسها الشيخ خليفة بن زايد وإشادة دولية بالفقيد

العاهل المغربي محمد الساس يصدر أمرا بإعلان الحداد الرسمي بالمملكة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يومه الجمعة

ودعت دولة الإمارات، مساء الجمعة، قائدها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وري جثمانه الثرى في مقبرة البطين في أبوظبي وأعرب قادة العالم عن بالغ التعزية والمواساة لحكومة الإمارات وشعبها وعائلة آل نهيان"أخا عزيزا وقائدا فذا"، كان "رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة".

وقدمت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، تعازيها إلى دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيانوقالت في بيان "الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كرس حياته لخدمة شعب الإمارات وتقوية العلاقات مع شركائها وحلفائها وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

ونعى المتحدث باسم وزرة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي الجمعة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وقال كيربي، في تصريحات صحفية، إن " الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كانت لديه رؤية طموحة للمنطقة بأسرها".

ومن جهته نع العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وقال على حسابه الرسمي في "تويتر": " فقدنا اليوم أخي العزيز الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -رحمه الله- الذي كرَّس حياته لخدمة شعبه، ورفعة دولته".

ومن جهته أصدر العاهل المغربي محمد الساس يصدر أمرا بإعلان الحداد الرسمي بالمملكة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يومه الجمعة 13 ماي 2022، وتنكيس الأعلام الوطنية على المباني الحكومية والإدارات والأماكن العمومية، وكذا بسفارات وقنصليات المغرب بالخارج.

وقدم زعماء سياسيون في السودان خالص التعازي لقيادة الإمارات وشعبها، في وفاة رئيس دولة الإمارات، وقالوا في بيان أن "الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان صديقاً للسودان وشعبه، وداعما للبلاد، معددين مآثره وإنجازاته بعدما سار في درب والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان"