إسرائيل: احباط محاولة هجوم طعن في وسط البلاد

"المشتبه به -في وضع غير قانوني على ما يبدو في إسرائيل - كان بحوزته سكين وحجر ورسالة تشير إلى نيته تنفيذ هجوم"

أعلنت الشرطة الاسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، انها اعتقلت فلسطينيا مسلحا يبلغ من العمر 19 عاما كان يحاول تنفيذ هجوم طعن بالقرب من بلدة تسور يتسحاق بوسط اسرائيل، مشيرة إلى أن المشتبه به - في وضع غير قانوني على ما يبدو في إسرائيل - كان بحوزته سكين وحجر ورسالة "تشير إلى نيته تنفيذ هجوم في الأراضي الإسرائيلية".

وأفادت الشرطة أن "عناصر من مخفر الطيبة أجروا عمليات تفتيش في منطقة تسور يتسحاق والطريق 444 بعد تلقي بلاغ عن رجل يسير حول مفترق تسور يتسحاق بطريقة مريبة وفي يده حجر".

تم اعتقال المشتبه به للمزيد من الاستجواب.

يأتي هذا الحادث الجديد في الوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات جديدة صباح الجمعة بالقرب من مخيم جنين وفيه ، معقل الفصائل الفلسطينية الإرهابية التي نشأ منها منفذو الهجمات في الأشهر الأخيرة في إسرائيل.

وشن الجيش الإسرائيلي عدة عمليات هناك للقبض على إرهابيين فلسطينيين مطلوبين.

لقي شرطي إسرائيلي مصرعه يوم الجمعة خلال عملية في برقين قرب جنين ضد إرهابيين ، بحسب بيان رسمي. وقالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المسلحة إن مقاتليها قتله.