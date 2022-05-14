تقرير : زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي إلى مصر

أضافت المصار، أن "الزيارة تستبق القمة المرتقب عقدها خلال شهر يونيو/حزيران، المقبل، في الأراضي الفلسطينية"

أكدت مصادر دبلوماسية مصرية، أنه يوجد ترتيبات لزيارة مرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة، لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على رأس وفد رفيع المستوى إلى مصر، مشيرة إلى أنه "من المنتظر أن تشهد هذه الزيارة تبادل لوجهات النظر بين الجانبين المصري والسعودي وإجراء مباحثات ثنائية بين الرئيس السيسي والأمير سلمان".

وأضافت المصار، أن "الزيارة تستبق القمة المرتقب عقدها خلال شهر يونيو/حزيران، المقبل، في الأراضي الفلسطينية، بمشاركة زعماء الولايات المتحدة الأميركية، ومصر، والبحرين، والإمارات، ورئيس حكومة الإسرائيلية نفتالي بينت"، حسب موقع العربي الجديد.

وتابعت المصادر أن "الزيارة تأتي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين السعودية وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، توتراً ملحوظاً في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا، ورفض المملكة تلبية المطلب الأميركي بزيادة إنتاج النفط، للسيطرة على الأسعار في أسواق الطاقة.

ورجحت المصادر أن "تكون هناك رسائل سعودية للولايات المتحدة، خلال الفترة المقبلة عبر القاهرة، في الوقت الذي ترى فيه الرياض أن ما تعتزم الإدارة الأمريكية الإقدام عليه خلال الفترة المقبلة برفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم التنظيمات الإرهابية، ضمن الاتفاق النووي المرتقب مع طهران، بمثابة تهديد مباشر لها".

وأشارت المصادر، إلى أن "المملكة السعودية كانت جزءاً رئيسياً من القمم الثلاث التي عقدت خلال الفترة الماضية، في العقبة الأردنية، وشرم الشيخ المصرية، إذ حضر ممثل لولي العهد السعودي خلالهما دون الإشارة له في البيانات الرسمية الصادرة عن القمتين، بالإضافة إلى قمة النقب التي جرت على مستوى وزراء الخارجية المصري والإسرائيلي والمغربي والبحريني والإماراتي والأميركي، التي سبقها تنسيق مصري سعودي".