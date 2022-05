السلطة الفلسطينية: ترحب بمشاركة دولية في التحقيق بمقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة وترفض مشاركة الإسرائيليين

أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، أنها ترجب جميع الجهات الدولية في تحقيق في مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، مؤكدة على موقفها الرافض لأن يكون أي وجود للجانب الإسرائيلي في لجنة التحقيق.

وقال رئيس الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ على تويتر "نرحب بمشاركة كافة الهيئات الدولية في التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة"، مؤكدا أن "المشاركة في التحقيق تكون بالتواصل مع النيابة العامة الفلسطينية صاحبة الاختصاص في هذا الملف"، حسب موقع تايم أوف إسرائيل.