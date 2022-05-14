السلطة الفلسطينية: ترحب بمشاركة دولية في التحقيق بمقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة وترفض مشاركة الإسرائيليين

حسين الشيخ، "المشاركة في التحقيق تكون بالتواصل مع النيابة العامة الفلسطينية صاحبة الاختصاص في هذا الملف"

أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، أنها ترجب جميع الجهات الدولية في تحقيق في مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، مؤكدة على موقفها الرافض لأن يكون أي وجود للجانب الإسرائيلي في لجنة التحقيق.

وقال رئيس الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ على تويتر "نرحب بمشاركة كافة الهيئات الدولية في التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة"، مؤكدا أن "المشاركة في التحقيق تكون بالتواصل مع النيابة العامة الفلسطينية صاحبة الاختصاص في هذا الملف"، حسب موقع تايم أوف إسرائيل.

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وأضاف حسين الشيخ، أن "الاعتداءات التي ارتكبتها قوات الإسرائيلية بحق المشاركين في تشييع جثمان أبو عاقلة أمس الجمعة عززت موقف السلطة الفلسطينية الرافض لمشاركة الإسرائيليين في التحقيق بالجريمة".

وأثارت مشاهد الشرطة الإسرائيلية أمس الجمعة وهي تسرع المشاركين في جنازة شيرين أبو عاقلة، مستخدمة القوة ضد فلسطينيين الذين كانوا يحملون نعشها خارج مستشفى في القدس وكادوا يسقطونه، إدانة واسعة النطاق.

وأعربت المتحدة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أمس الجمعة، عن "انزعاج البيت الأبيض الكبير من أعمال العنف التي قامت بها الشرطة الاسرائيلية خلال جنازة شيرين أبو عاقلة"، وقالت "لقد شاهدنا كل هذه الصور، إنها تثير انزعاجا كبيرا. نأسف للتدخل في ما كان ينبغي أن تكون جنازة هادئة".

وتم الكشف الخميس الماضي، أن الإدارة الأمريكية مارست ضغوطات على السلطة الفلسطينية لحثها على التعاون مع إسرائيل في التحقيق بمقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، دون أن تفلح بزحزحة السلطة الفلسطينية عن موقفها المتصلب بشأن استبعاد إسرائيل عن التحقيق بمقتل الصحافية وفق النشر في واينت.

وكانت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة (51 عاما) قد لقيت مصرعها خلال تبادل إطلاق نار في مخيم جنين وذلك خلال تغطيتها الأحداث، حيث أصيبت برأسها بصورة حرجة أدت لاحقا الى وفاتها، كما أصيب صحافي آخر برصاصة في ظهره ووصفت حالته بالمتوسطة.