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المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب بالإجماع محمد بن زايد رئيساً لدولة الإمارات

i24NEWS

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رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان في دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، في 3 ديسمبر 2021.
THOMAS SAMSON / AFPرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان في دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، في 3 ديسمبر 2021.

أعرب محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها إخوانه أصحاب السمو الشيوخ

أكدت وكالة الأنباء "وام" الإماراتية، اليوم السبت، أن المجلس الأعلى للاتحاد انتخب اليوم بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة .

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وذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأعرب المجلس عن ثقته التامة بأن شعب دولة الإمارات سيبقى كما أراده زايد والمؤسسون دوما حارساً أميناً للاتحاد ومكتسباته على جميع المستويات ..داعين الله عز وجل أن يوفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويسدد خطاه في خدمة وطنه وشعب الإمارات الكريم.

ومن جهته، أعرب محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات الوفي.

وعقد المجلس اجتماعاً اليوم في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

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