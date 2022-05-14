قائد الشرطة الإسرائيلية يأمر بفتح تحقيق في سلوك الشرطة في جنازة شيرين أبو عاقلة

الشرطة الإسرائيلية ستحقق في ممارسات عناصرها خلال تشييع شيرين أبو عاقلة

أمر مفوض الشرطة الإسرائيلية وقائدها العام كوبي شبتاي اليوم السبت، بإجراء تحقيق موسع حول سلوك وممارسة الشرطة في جنازة مراسلة قناة الجزيرة في القدس شيرين أبو عاقلة، على خلفية الانتقادات الدولية والاحتجاجات التي أثارتها لقطات تظهر تدخل الشرطة الذي كاد يؤدي إلى سقوط نعشها على الأرض. وستعرض الشرطة نتائج التحقيق في الايام القادمة.

وقالت الشرطة في بيان نشر السبت إن "قائد الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي بالتنسيق مع وزير الأمن العام هومر بار ليف أمر بفتح تحقيق في الحادث وانهم ستعرضون نتائج التحقيق على المفوض في الأيام المقبلة" واضاف بيان الشرطة ان "عناصرها تعرضوا لأعمال عنف من قبل المشاغبين ما دفعهم إلى استخدام القوة". وأنها "تقف إلى جانب عناصرها" لكنها ترغب في "استخلاص العبر من هذا الحادث".

وقال الوزير بار ليف ان "فريق التحقيق المعين من قبل مفوض الشرطة كوبي شبتاي، سيكون برئاسة آنا بن مردخاي وهي قائدة متمرسة تعرف الساحة التي جرت فيها الجنازة كما وسيجري تحقيقًا شاملاً في ما حدث خلال الجنازة."

وانتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ممارسات الشرطة الإسرائيلية بعد أن أظهرت لقطات تلفزيونية عناصرها يهجمون على موكب تشييعها الجمعة.

في غضون ذلك، لا يزال مقتل أبو عاقلة يتردد صداه في جميع أنحاء العالم، حيث أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم أنها ستكون سعيدة للحصول على أي مساعدة دولية يتم تقديمها في عملية التحقيق في الحادث.