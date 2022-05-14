استمرار التوترات في القدس: حماس تدعو الجماهير للوصول إلى الأقصى في "يوم النكبة"

دعا الناطق باسم حماس الفلسطينيين للتوجه بأعداد كبيرة إلى المسجد الأقصى

دعا الناطق باسم حماس حازم قاسم، اليوم السبت، جموع الفلسطينيين إلى الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك غدًا، استجابة لدعوات المنظمات اليهودية للوصول إلى الحرم القدسي بمناسبة عيد "الفصح الثاني".

وقال ناطق باسم حماس إن "دعوة اليهود لاقتحام الحرم القدسي بموافقة السلطات، في ذكرى النكبة، هو تصعيد خطير واستفزاز لمشاعر شعبنا وأمتنا سيؤدي إلى صدام". واضاف "ان اسرائيل هي التي ستتحمل العواقب. كما وندعو كل ابناءنا من القدس والضفة الغربية وعرب الداخل في اسرائيل الى القدوم للمسجد الاقصى لعرقلة خطة الاحتلال".

وأضاف قاسم أن "الاجتياحات المتكررة للمسجد الأقصى تمثل محاولة يائسة لتغيير الحقائق التاريخية، فالمسجد فلسطيني وعربي، ولن تتمكن السياسة العدوانية لقوات الاحتلال من فرض التقسيم على الأرض".