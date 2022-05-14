داعش يتبنى الهجوم الذي وقع في سيناء وأسفر عن مقتل خمسة جنود مصريين

تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى المسؤولية عن الهجوم الذي وقع في سيناء وأسفر عن مقتل خمسة جنود مصريين

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن الهجوم الذي وقع في سيناء وأسفر عن مقتل خمسة جنود مصريين. واعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عبر رسالة في حسابه الرسمي على "تلغرام".

جاء هذا بعد ان اعلن الجيش المصري أن خمسة من جنوده قتلوا الأربعاء الماضي، إثر تصديهم لهجوم تعرض له مركز أمني في محافظة سيناء بشمال البلاد، وأعلن مقتل 23 من "العناصر التكفيرية" منذ السبت بالمحافظة نفسها. وهو الهجوم الثاني الذي يشنه جهاديون بعد اعتداء أسفر السبت عن مقتل 11 جنديا في إحدى محطات رفع المياه في منطقة بغرب سيناء.

وأضاف بيان الجيش انه بدأ بملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر المسلحة بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية في شمال سيناء وأنه نفذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن مقتل تسعة عناصر مسلحة إلى جانب تدمير عدد من البؤر وعربتي دفع رباعي.