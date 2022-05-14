الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ يتوجه إلى أبو ظبي في زيارة تعزية بوفاة رئيس الدولة

الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ يتوجه إلى أبو ظبي في زيارة تعزية بوفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد

مثل الرئيس يتسحاق هرتسوغ إسرائيل في جنازة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة السابق، الشيخ خليفة بن زايد، والتي ستقام هذا الأسبوع في أبو ظبي.

من المتوقع أن يلتقي هرتسوغ بالرئيس الجديد، الشيخ محمد بن زايد، لتقديم تعازيه نيابة عن دولة إسرائيل وتهنئته شخصيا على تعيينه رئيسًا، حسبما قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار.

وستكون هذه ثاني زيارة يقوم بها هرتسوغ إلى أبوظبي منذ توليه منصبه. كان الشيخ محمد مهندس العلاقات السرية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة قبل 25 عامًا وكان هو الذي اتخذ القرار في يوليو 2020 بتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل.