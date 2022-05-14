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الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ يتوجه إلى أبو ظبي في زيارة تعزية بوفاة رئيس الدولة

i24news

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الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ، يسار ، يصافح سفير الإمارات العربية المتحدة لدى إسرائيل محمد الخاجة خلال حفل افتتاح السفارة الإماراتية الجديدة في تل أبيب ، إسرائيل ، الأربعاء ، 14 يوليو ، 2021
(AP Photo/Ariel Schalit)الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ، يسار ، يصافح سفير الإمارات العربية المتحدة لدى إسرائيل محمد الخاجة خلال حفل افتتاح السفارة الإماراتية الجديدة في تل أبيب ، إسرائيل ، الأربعاء ، 14 يوليو ، 2021

الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ يتوجه إلى أبو ظبي في زيارة تعزية بوفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد

مثل الرئيس يتسحاق هرتسوغ إسرائيل في جنازة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة السابق، الشيخ خليفة بن زايد، والتي ستقام هذا الأسبوع في أبو ظبي.

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من المتوقع أن يلتقي هرتسوغ بالرئيس الجديد، الشيخ محمد بن زايد، لتقديم تعازيه نيابة عن دولة إسرائيل وتهنئته شخصيا على تعيينه رئيسًا، حسبما قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار.

وستكون هذه ثاني زيارة يقوم بها هرتسوغ إلى أبوظبي منذ توليه منصبه. كان الشيخ محمد مهندس العلاقات السرية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة قبل 25 عامًا وكان هو الذي اتخذ القرار في يوليو 2020 بتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل.

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