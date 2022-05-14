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السنوار في مكاتب الجزيرة بغزة: "لا اخاف ولا اختبئ"

i24news

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رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار
Atia Mohammed/Flash90رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار

القيادي في حماس في غزة يزور مكتب الجزيرة ويعرب عن تعازيه بوفاة الصحفية شيرين أبو عاقلة

زار القيادي في حماس في غزة يحيى السنوار مكاتب قناة الجزيرة اليوم (السبت) وأعرب عن تعازيه بوفاة الصحفية في الشبكة شيرين أبو عقلة. قال السنوار: "لست خائفا. أنا على استعداد للعيش وعدم الاختباء". وأوضح: "نحن لا نحاسب أحدًا".

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وبحسب السنوار، فإن أبو عاقلة "قُتلت عدة مرات: أولاً عندما أصيبت وثانيًا عندما حاولوا منع دفنها وعندما هاجموا نعشها". كما دعا زعيم حماس في غزة المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل "من أجل محاسبة إسرائيل على جرائمها".

وقال السنوار خلال زيارة: "من اتخذ قرار تفجير مكتب الجزيرة، ومن اتخذ قرار كسر يد جيفارا البديري في الشيخ جراح، هو الذي اتخذ قرار القضاء على شيرين ابة عاقلة". 

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