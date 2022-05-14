بعد قرابة اسبوعين: اسرائيل تفتح غدا معبر "ايرز" لدخول العمال والتجار من غزة

"استمرار السياسة المدنية تجاه قطاع غزة ستكون وفقًا لتقييم الوضع والحفاظ على الاستقرار الامني"

قال منسق العمليات الحكومية في الاراضي الفلسطينية اليوم السبت، انه بعد تقييم الوضع الامني تقرر فتح معبر ايريز امام حركة سكان قطاع غزة ابتداءً من غد الأحد للمرة الاولى منذ اغلاقه الثالث من ايار\مايو، 2022.

وافادت الانباء ان "استمرار السياسة المدنية تجاه قطاع غزة ستكون وفقًا لتقييم الوضع والحفاظ على الاستقرار الامني".

بعد إغلاق الضفة الغربية، لم يُفتح معبر إيريز بسبب العقوبات المفروضة على غزة من قبل القيادة السياسية والأمنية في أعقاب الاشتباكات والتوتر الأمني بين اسرائيل وحماس بقيادة يحيى السنوار، بحسب ما نشر موقع كان الاسرائيلي.

وزار القيادي في حماس في غزة يحيى السنوار مكاتب قناة الجزيرة اليوم (السبت) وأعرب عن تعازيه بوفاة الصحفية في الشبكة شيرين أبو عقلة. قال السنوار: "لست خائفا. أنا على استعداد للعيش وعدم الاختباء". وأوضح: "نحن لا نحاسب أحدًا".