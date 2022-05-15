بعد إصابته الجمعة في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين: الإعلان عن وفاة داوود الزبيدي

توفي الزبيدي في مستشفى رمبام في حيفا، بعد يومين من إصابته إصابات بليغة، في عملية جبت كذلك حياة ضابط إسرائيلي

أعلنت جنين الإضراب العام، الأحد، بعد الإعلان عن وفاة الناشط الفلسطيني المسلح داوود الزبيدي في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي.

وتوفي الزبيدي 43 عامًا في مستشفى رمبام في حيفا، بعد يومين من إصابته إصابات بليغة، حسبما أعلنت مصادر طبية إسرائيلية وفلسطينية. علمًا أن الزبيدي هو شقيق السجين الفلسطيني زكريا زبيدي الذي فر برفقة 5 سجناء من سجن غلبوع في أيلول الماضي ليتم إعادة اعتقالهم بعدها بعدة أيام.

وقال متحدث باسم مستشفى رمبام إن الزبيدي "توفي متأثرا بجروحه". وكان الزبيدي قد أصيب في بطنه، الجمعة، خلال عملية أمنية نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين بالتزامن مع جنازة الإعلامية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين التي أصيبت بدورها برصاصة برأسها، يوم الأربعاء الفائت أدت إلى مقتلها على الفور.

وهدفت العملية الإسرائيلية إلى اعتقال عدد من المطلوبين الذين يشتبه بضلوعهم في نشاطات معادية. وأسفرت عملية الجمعة، في الوقت نفسه عن مقتل ضابط إسرائيلي في الوحدات الخاصة، يدعى نوعم راز، وقد شيّع الأحد.