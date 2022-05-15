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صحيفة هندية: وفد باكستاني امريكي زار إسرائيل لتعزيز العلاقات الاسرائيلية-الباكستانية

i24news

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث من شرفة ترومان في البيت الأبيض خلال حفل توقيع اتفاقات أبراهام في واشنطن العاصمة ، في 15 سبتمبر 2020.
SAUL LOEB / AFPالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث من شرفة ترومان في البيت الأبيض خلال حفل توقيع اتفاقات أبراهام في واشنطن العاصمة ، في 15 سبتمبر 2020.

الوفد جاء بمبادرة "شراكة" وهي مجموعة اسست بعد التوقيع على "اتفاقيات ابراهيم"

أفادت صحيفة "ميلي جازيت" الهندية إن وفدا باكستانيا أمريكيا زار إسرائيل الأسبوع الماضي، والذي على ما يبدو لتعزيز ودفع العلاقات الاسرائيلية-الباكستانية. 

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وذكرت الصحيفة أن الزيارة كان برعاية مجموعة مدنية موالية لإسرائيل يطلق عليها "شراكة" أسست عام 2020 بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم واعتراف دولة الامارات العربية ومملكة البحرين بإسرائيل. 

وتعمل المجموعة على الربط بين إسرائيل ودول الخليج، في الوقت الحاضر لديها ثلاثة فروع في إسرائيل، البحرين ودولة الامارات. 

وقال مصدر استخباراتي للصحيفة :"الوفد اجتمع مع كبارة القادة الاسرائيليين بما يشمل الرئيس الاسرائيلي. كما شارك في الوفد بعض الوجوه ’الشهيرة’ من الإعلام الباكستاني.حتى أن بعضهم يعمل في وسائل الاعلام المحلية". 

وافاد التقرير أن الوفد ضم ، أحمد قريشي وهو إعلامي باكستاني يحمل الجنسية الأمريكية ويعمل في التلفزيون الباكستاني الرسمي. 

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