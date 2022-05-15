الرئيس الإسرائيلي ينطلق إلى أبو ظبي لتقديم واجب العزاء بوفاة رئيس الإمارات

تابع الرئيس الإسرائيلي، "خلال الزيارة ، سأهنئ حاكم أبوظبي الجديد على تعيينه"

سافر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، إلى أبوظبي لتقديم تعازيه الحارة نيابة عن دولة إسرائيل للشيخ محمد بن زايد، ولجميع أفراد أسرته والشعب الإماراتي، وتهنئته شخصيا على تعيينه رئيسًا جديدا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الرئيس الإسرائيلي قبل مغادرته البلاد، "سأسافر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لساعات قليلة لتقديم التعازي، نيابة عن دولة إسرائيل، إلى صديقي الرئيس الجديد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإلى أسرته، وإلى جميع أفراد الشعب الاماراتي"، مضيفا "في الواقع العالمي للحروب والمصالح والصراعات، فإن للصداقة قيمة كبيرة حقًا، ولا سيما في لحظات الحزن والألم ".

وتابع الرئيس الإسرائيلي، "خلال الزيارة ، سأهنئ حاكم أبوظبي الجديد على تعيينه"، مؤكدا "أن الشراكة بين بلدينا هي رصيد لنا وللمنطقة بأسرها، وقد تم بناؤها ولا يزال يتم بناؤها من قبل قادة جريئين ومتطلعين مثل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

وأضاف الرئيس الإسرائيلي، "إن وفاته خسارة كبيرة لوطنه، وآمل أن يؤدي إرثه - إرث السلام، وإرث الصداقة بين دول هذه المنطقة، وإرث التقدم والازدهار - إلى الازدهار والتنمية والتقدم والسلام في الشرق الأوسط ".

يشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي، سيرافقه وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية عيساوي فريج، وسيتواجد هناك إلى جانب قادة دوليين آخرين، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.