بعد فتح معبر ايرز:تسجيل رقم قياسي بدخول العمال الفلسطيينين من غزة لاسرائيل منذ 15 عاما

منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق أعلن أن نحو 4600 فلسطيني دخلوا من قطاع غزة لاسرائيل

بعد القرار بفتح معبر ايرز بين إسرائيل وقطاع عزة، دخل اليوم عبر المعبر نحو 4,600 فلسطيني من القطاع، وهو رقم قياسي منذ 15 عاما بكمية الفلسطينيين الذين يدخلون خلال يوم واحد عن طريق المعبر، جاء هذا بحسب ما أعلنه منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق.

غالبية الفلسطينيين الذين دخلوا عبر المعبر كانوا عمالا وتجارا بغرض العمل في إسرائيل، وجاء ذلك بعد قرار وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس أمس استئناف فتح المعبر الذي كان مغلقا على مدار أسبوعين بعد إطلاق القذائف من غزة، واتخذ هذا القرار لحفض مستوى التوتر قبل "يوم النكبة" الذي يحييه الفلسطينيون اليوم.

وزير القضاء الإسرائيلي غدعون ساعر عبر أمس عن معارضته للخطوة وقال :"استئناف ادخال العمال من غزة للعمل في إسرائيل هذه الفترة-ليس عادلا وليس صحيحا. السنوار وحماس، الذي ينشغلون بالتحريض والإرهاب بدون توقف،يجب جعلهم لا يستمرون بالشعور بالراحة".

ويمتلك نحو 12 ألف من سكان قطاع غزة تصاريح دخول إلى إسرائيل، ومعدل الدخول عبر المعبر من قطاع غزة الى إسرائيل يبلغ 3000 مواطن غزي، واليوم دخل نحو 4,600 مواطن غزي وهو رقم قياسي يسجل منذ 15 عاما.