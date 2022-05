إسرائيل: اشتباكات في جامعة تل أبيب أثناء إحياء ذكرى "النكبة"

اندلعت اشتباكات في جامعة تل أبيب، اليوم الأحد، بين طلاب عرب من جهة، ونشطاء يمينيين من جهة أخرى، وقامت الشرطة الإسرائيلية بإعتقال ثلاثة طلاب عرب، وذلك أثناء قيامهم بإحياء "ذكرى النكبة " الفلسطينية الـ74 في الجامعة.

وقام العشرات من الطلاب برفع الأعلام الفلسطينية عاليا في مدخل الجامعة، ورددوا هتافات حماسية ووطنية، كما هتفوا بالحرية للمعتقلين مطالبين بإطلاق سراحهم، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وفي نفس السياق، قاموا أعضاء منظمة إم ترتسو الإسرائيلية، برفع الأعلام، ورددوا شعارات ووزعوا قمصانًا مؤيدة لإسرائيل، كما وضعوا لافتات كتب عليها "هراء النكبة".