هل إسرائيل تتجه نحو أزمة ائتلافية؟ قانون "المساواة" لأزرق أبيض سيعرض أمام اللجنة الوزارية للتشريع

مشروع القانون ينوي الحزب الشريك في الائتلاف عرضه بدون اية اتفاقيات مع باقي الأحزاب

بعد تصريحات وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في وقت سابق اليوم حول الحاجة لتصحيح "قانون القومية"، أعلن حزب "أزرق ابيض" عن نيته طرح قانون "المساواة" الذين قاموا بإعداده الأحد القادم، وسيتم مناقشة القانون خلال نقاش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، جاء هذا بحسب النشر في "معاريف".

عمليا مشروع قانون "أزرق أبيض" هو عمليا تصحيح لحق المساواة في قانون الأساس:احترام الإنسان وحريته. وبحسب الحزب، الحق بالمساواة هو:"حق يعتبر قيمة أساسية في كل مجتمع ديموقراطي وهو شريان الحياة لنظامنا الدستوري بأكمله". الاقتراح الجديد هو ترسيخ الحق بالمساواة بشكل منفصل في قانون أساس لوحده.

ويقول ’أزرق ابيض’ أن المكانة المركزية لحق المساواة تبرر ترسيخه بشكل منفصل عن حق كرامة الإنسان، كما هو متبع في العديد من الدساتير حول العالم، "وذلك بدون الانتقاص من الحماية التي اعطيت لحق المساواة باعتبارها مشتقة من كرامة الإنسان".

في مشروع القانون سجل بأن القانون سيصاغ بطريقة تنص على أن "المبدأ الأساسي المتمثل بأن المواطنون متساوين أمام القانون، وإلى جانبه بأن يحدد بأن التمييز بسبب الأسباب المذكورة في وثيقة إعلان الدولة-الدين، العرق والجنس، بالاضافة الى أسباب حصلت على اعتراف بقوانين تنشغل بالمساواة وغيرها والتي شكلت قاعدة للتمييز بشكل تاريخي-الميل الجنسي، مكانة الشخص، مكان الولادة، الجيل والاعاقة. ويشار الى أنه مثل القوانين الأخرى المنصوص عليها في قانون الأساس، لا يوجد حظر تام للمساس بالحق بالمساواة، لربما المساس يمكن أن يحدث فقط بشروط مفصلة بفقرة التقييد".