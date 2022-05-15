رؤساء وزعماء العالم يتوافدون على أبوظبي للتعزية بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

مثل الأمير مولاي رشيد، اليوم الأحد بأبو ظبي، الملك محمد السادس، في تقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة.

أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وصل إلى أبوظبي، وقدم التعازي بوفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بنزايد آل نهيان، إلى رئيس الدولة المنتخب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإلى كافة أبناء الشعب الإماراتي.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، "كما قدم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، التهاني إلى صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان لانتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنيا لدولة الإمارات مزيدا من الاستقرار والتقدم والتطور والازدهار"، حسب الوكالة الرسمية الفلسطينية.

وفي نفس السياق، مثل الأمير مولاي رشيد، اليوم الأحد بأبو ظبي، الملك محمد السادس، في تقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقدم الأمير مولاي رشيد، خلال استقباله من قبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تعازي العاهل المغربي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حسب موقع ماب إكسبريس المغربي.

ومن جهة أخرى، التقى الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، اليوم الأحد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقدّم ماكرون، تعازيه للشيخ محمد بن زايد، قبل أن يعقدا جلسة مباحثات مغلقة.

وكتب ماكرون في تغريدة باللغة العربية: "في أبو ظبي للإشادة بذكرى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. كان يحظى باحترام الجميع لقيم السلام والانفتاح والحوار التي كان يجسدها. دعمي الكامل لأخيه الذي تم انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك للشعب الإماراتي".

وكان من أبرز من قدموا واجب العزاء للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مصاب رحيل رئيس البلاد، سلطان عمان هيثم بن طارق، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

كما استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفدا عراقيا رفيعا ضم الرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وشخصيات سياسية ومسؤولين.

وقدم واجب العزاء للشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشيوخ أسرة آل نهيان، أيضا، الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.