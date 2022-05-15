وزير الخارجية الامريكية يطالب بتحقيق موثوق بمقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة

وزير الخارجية الامريكية يتصل مع شقيق شيرين ابو عاقلة ويعبر عن دعمه للعائلة

طالب وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن بإجراء تحقيق موثوق بمقتل الصحافية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأمريكية شيرين أبو عاقلة ، وذلك بعد عرضه الدعم الأمريكي لأقاربها في اتصال هاتفي.

وقال بلينكن :"توجد حاجة لإجراء تحقيق فوري وموثوق لملابسات وفاتها"، كما أجرى بلينكن مكالمة هاتفية مع شقيق أبو عاقلة وقال :"كانت لي فرصة للتعبير عن أعمق التعازي، واحترامي العميق للعمل الذي قامت بها كصحافية على مدار سنوات طويلة". ووصف أبو عاقلة بانها "محترمة جدا في العالم أجمع".

واكد بلينكن دعم الدبلوماسيين الاميركيين في القدس لعائلة الصحافية، وفق ما قال مسؤول في الخارجية الاميركية في وقت سابق.

ويشار الى أن مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة قتلت صباح الأربعاء الماضي خلال تبادل إطلاق نار بين مسلحين والجيش الاسرائيلي في مخيم جنين حيث تواجدت بالمكان لأداء عملها الصحافي وتغطية العملية العسكرية في المكان.