الولايات المتحدة تعتزم إزالة حركة "كاخ" اليمينية المتطرفة من قائمة المنظمات الإرهابية

لا تزال إسرائيل والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان، إلى الآن تعتبر كاخ جماعة إرهابية

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تستعدّ لشطب حركة "كاخ" اليمينية المتطرفة، من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية،وهي حركة تأسست في إسرائيل عام 1972وحظرت لاحقا في إسرائيل وعدة دول من بينها الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة، إن "بعض المنظمات التي ستشطب من قائمة الإرهاب كانت ذات مرة تشكل تهديدات كبيرة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط"، مشيرة إلى أنه "من بين تلك المنظمات، منظمة إيتا الباسكية الإسبانية المسلّحة، وطائفة أوم شينريكيو اليابانية، وحركة "كاخ" اليمينية المتطرفة، ومنظمتان إسلاميتان سبق أن نشطتا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية ومصر، لم تذكر اسمهما".

وتأسست حركة "كاخ" عام 1972، ومُنعت الحركة من خوض انتخابات الكنيست عام 1988 بسبب تحريضها على العنصرية ضد العرب في إسرائيل، واعلنت إسرائيل عن الحركة كحركة ارهابية عام 1994.

وقاد حركة "كاخ" الحاخام اليهودي الأمريكي مائير كاهانا، إلى أن اغتيل عام 1990 في نيويورك على يد مواطن أمريكي من أصول مصرية.

ولا تزال إسرائيل والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان، إلى الآن تعتبر كاخ جماعة إرهابية.