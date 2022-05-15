وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس ينطلق هذه الاسبوع في زيارة لواشنطن

سيجتمع وزير الامن الاسرائيلي مع وزير الدفاع لويد اوستن وسيشارك بأنشطة ترتبط بالعائلات الثكلى

ينطلق وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس هذا الأسبوع في زيارة إلى الولايات المتحدة، حيث سيجتمع خلالها مع وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستين صباح الخميس في مقر البنتاغون في واشنطن.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الأمن سيشارك غانتس في حدثين لعائلات ثكلى في ميامي وفي نيويورك ، وذلك في إطار مشروع "المجتمع يحتضن العائلات الثكلى" في ميامي ،وسيشارك في مسيرة "كلنا سوية" All Together Again، في نيويورك.

ويقود هذه الفعاليات قسم العائلات، إحياء ذكرى والتراث في وزارة الأمن، الهستدروت الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية

وتأتي زيارة غانتس على ضوء التطورات الأمنية الأخيرة ، إن كان في سياق المفاوضات حول استئناف الاتفاق النووي الايراني أو مقتل الصحافية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة الأربعاء الماضي في مخيم جنين خلال تبادل إطلاق نار بين الجيش الاسرائيلي ومسلحين خلال عملية عسكرية للجيش الاسرائيلي في المخيم.

ونشرت السلطة الفلسطينية الجمعة نتائج أولية للتحقيق في الحادث وتحمل إسرائيل المسؤولية عنه وتقول أنه لم يكن سوى جنود إسرائيليين في المكان، ومن جهة أخرى ترفض التعاون مع إسرائيل بالتحقيق بالقضية.