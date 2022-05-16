English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

رئيس الوزراء الإسرائيلي يقوم بأول زيارة لمستوطنة الضفة الغربية

i24NEWS

دقيقة 1
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يترأس جلسة وزارية في مكتب رئيس الوزراء في القدس ، 15 مايو ، 2022.
Yonatan Sindel/Flash90رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يترأس جلسة وزارية في مكتب رئيس الوزراء في القدس ، 15 مايو ، 2022.

توقيت إعلان الزيارة لم يكن مصادفة، حيث تم الإعلان عنه بعد استقالة مستشار بينيت للسياسة الخارجية شمريت مئير

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت زيارة مستوطنة "إلكانا" غدا الثلاثاء في أول زيارة علنية له إلى مستوطنة في الضفة الغربية منذ توليه رئاسة الوزراء للمشاركة في الاحتفال بمرور 45 عاما على تأسيسها وفقا لمما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.

Video poster

ووفقا لمصادر في حزب "يمينا" فإن توقيت إعلان الزيارة لم يكن مصادفة، حيث تم الإعلان عنه بعد استقالة مستشار بينيت للسياسة الخارجية، شمريت مئير الذي كان ضد اتخاذ خطوات أخرى بشكل صحيح. في الوقت نفسه، شجعته وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ومستشاري بينيت تال غان تسفي وشالوم شلومو على الذهاب إلى الضفة الغربية"

وقالت المصادر للصحيفة إن "المزيد من الخطوات اليمينية ستتبع قريبا، مما قد يعقد علاقته بوزير الأمن بيني غانتس من حزب "كاحول لافان"، الذي سيتخذ قرارات قريبًا بشأن مصير المستوطنات غير المصرح بها".

وذكرت جروزاليم بوست عن تصاعد التوترات بين غانتس وبينيت، حيث اتهم الأول الأخير بعدم منح الثناء لوزراء آخرين لعملهم في الحكومة" ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن غانتس قوله إن "كثير من الوزراء يستحقون الثناء على عملهم هذه الحكومة".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق