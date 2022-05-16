رئيس الوزراء الإسرائيلي يقوم بأول زيارة لمستوطنة الضفة الغربية

توقيت إعلان الزيارة لم يكن مصادفة، حيث تم الإعلان عنه بعد استقالة مستشار بينيت للسياسة الخارجية شمريت مئير

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت زيارة مستوطنة "إلكانا" غدا الثلاثاء في أول زيارة علنية له إلى مستوطنة في الضفة الغربية منذ توليه رئاسة الوزراء للمشاركة في الاحتفال بمرور 45 عاما على تأسيسها وفقا لمما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست.

ووفقا لمصادر في حزب "يمينا" فإن توقيت إعلان الزيارة لم يكن مصادفة، حيث تم الإعلان عنه بعد استقالة مستشار بينيت للسياسة الخارجية، شمريت مئير الذي كان ضد اتخاذ خطوات أخرى بشكل صحيح. في الوقت نفسه، شجعته وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ومستشاري بينيت تال غان تسفي وشالوم شلومو على الذهاب إلى الضفة الغربية"

وقالت المصادر للصحيفة إن "المزيد من الخطوات اليمينية ستتبع قريبا، مما قد يعقد علاقته بوزير الأمن بيني غانتس من حزب "كاحول لافان"، الذي سيتخذ قرارات قريبًا بشأن مصير المستوطنات غير المصرح بها".

وذكرت جروزاليم بوست عن تصاعد التوترات بين غانتس وبينيت، حيث اتهم الأول الأخير بعدم منح الثناء لوزراء آخرين لعملهم في الحكومة" ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن غانتس قوله إن "كثير من الوزراء يستحقون الثناء على عملهم هذه الحكومة".