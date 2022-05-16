اليمن: أول رحلة تجارية منذ ست سنوات تغادر صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين

نشرت الخطوط اليمنية صورة تظهر وصول المسافرين إلى صالة المغادرة في مطار صنعاء الدولي

أعلنت الخطوط اليمنية، اليوم الإثنين، عن انطلاق أولى رحلاتها من مطار صنعاء إلى مطار الملكة علياء بالعاصمة الأردنية عمّان، وذلك بعد 6 أعوام من التوقف.

ونشرت الخطوط اليمنية صورة تظهر وصول المسافرين إلى صالة المغادرة في مطار صنعاء الدولي ومتوجهين إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان، حسب موقع العين الإخبارية.

وكان موعد الإقلاع من مطار صنعاء الدولي في تمام الساعة 08:00 صباحًا بتوقيت صنعاء والوصول إلى مطار الملكة علياء الدولي - عمّان في تمام الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت عمّان، وفقا للبيان.

ومن جانبه، أكد مصدر في مطار صنعاء، أن "طيران اليمنية" تأخرت نحو ساعة عن موعد إقلاعها المحدد في جدول الرحلات التي تعد بمثابة بارقة أمل لليمنيين في مناطق سيطرة الانقلاب الحوثي"، مشيرا إلى أن "أول رحلة تحت إشراف الأمم المتحدة قلت 126 مسافرا بما فيه نحو 57 مسافرا يحملون جوازات سفر صادرة من مناطق الانقلاب الحوثي، وهي وثائق سفر مؤقتة خلال الهدنة بناء على تعهدات أممية".

وكان وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك أعلن، السبت الماضي، عن إعادة جدولة انطلاق أول رحلة من مطار صنعاء إلى الأردن، لليوم، موضحا في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أنه بعد جهود كبيرة من الحكومة اليمنية والتحالف والمبعوث الأممي والسلطات الأردنية، أُعيد جدولة أول رحلة يوم الاثنين من مطار صنعاء، حسب موقع الحدث.