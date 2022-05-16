إسرائيل:وزارة التعليم تتعاون مع الشاباك لرصد معلمين "ضالعين أو مدعمين للإرهاب"

"يسعى الجهاز التعليمي إلى منع دمج مثل هؤلاء او دخولهم الى السلك التدريسي"

أعلنت وزارة التربية والتعليم في إسرائيل أنها ستتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، لرصد "معلمين ومعلمات في جهاز التعليم ضالعين في الإرهاب أو يدعمونه" جاء هذا القرار في أعقاب اعتداءين على يد معلمين عربيين،وآخرين عبروا على مواقع التواصل الاجتماعي عن تحريض على الكراهية.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، "يسعى الجهاز التعليمي إلى منع دمج مثل هؤلاء او دخولهم الى السلك التدريسي" حيث تم تطوير "إجراء جديد بهدف البحث المسبق عن المعلمين المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية أو تشجيعهم"

في نوفمبر/ تشرين الثاني نوفمبر) المنصرم "قاد مدرس عربي إسرائيلي يبلغ من العمر 42 عامًا وعضو في حماس إطلاق نار في البلدة القديمة بالقد ، مما أسفر عن مقتل إيلي كاي، وهو مهاجر جديد من جنوب إفريقيا"

جدير بالذكر أن هذذا الإجراء نوقش خلف أبواب مغلقة في لجنة التربية والتعليم في الكنيست برئاسة عضو الكنيست شاران هشاكيل.

وتواجه إسرائيل موجة من العمليات العدائية اليتى أودت بحياة 19 شخصا منذ بادية العالم الجاري.