وزيرة الداخلية الإسرائيلية : تؤكد أن حزبها لن يسمح بتعديل قانون القومية

قالت الوزيرة، "أوصي بأن يتوقف أصدقائي في التحالف عن تسلية أنفسهم من خلال التفكير في إجراء تغييرات في القوانين"

أكدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، اييليت شاكيد، اليوم الإثنين، أنها لن تسمح بتعديل قانون القومية وتمرير مشروع القانون الذي يحظر على شخص متهم بجرائم جنائية تولي رئاسة الوزراء، مضيفة أن "حزبها سيستخدم حق النقض ضد أي خطط من هذا القبيل".

وقالت الوزيرة، "أوصي بأن يتوقف أصدقائي في التحالف عن تسلية أنفسهم من خلال التفكير في أنه يمكنهم إجراء تغييرات في القوانين الأساسية التي لم يتم الاتفاق عليها" ، مشددة على أنه "لن يحدث، كما هو منصوص عليه في اتفاق التحالف." حسب موقع تايم أوف إسرائيل.

وفي نفس السياق، حظيت اييليت شاكيد، بدعم من زملائها في الكنيست عن حزب "يمينا" نير أورباخ وعبير قرا، اللذين غردا على تويتر بأن الموقف الرسمي للحزب لا يزال يعارض أي تغييرات على قانون 2018 المثير للجدل.

وجاءت تصريحات الوزيرة بعد يوم من إعلان وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن "على الحكومة تعديل القانون الحالي"، مؤكدا في تغريدة على تويتر أمس الأحد، أن "هناك تناقض واضح بين قانون الدولة القومية بصيغته الحالية والثناء الممنوح للمقدم محمود خير الدين".

ومن جانبه، دعم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أقوال أفيغدور ليبرمان، حيث قال في تغريدة له، "أنا أتفق مع كل كلمة"، فيما غرد وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هورويتز أمس الأحد أنه يجب "إلغاء" قانون الدولة القومية، واصفا إياه بأنه "قانون شائن يظلم المواطنين غير اليهود في إسرائيل".