إسرائيل: الشرطة تطلب فتح تحقيق ضد نائبين من "القائمة المشتركة"

وبحسب صحيفة هآرتس تتهم الشرطة الأخير بالاعتداء على ضابط شرطة وبعرقلته في أداء مهامهوتوجيه تهديدات

طلبت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، فتح تحقيق جنائي ضد نائبي "القائمة المشتركة" أحمد الطيبي وعوفر كاسيف، وتتهم الشرطة الأخير بالاعتداء على ضابط شرطة وبعرقلته في أداء مهامهوتوجيه تهديدات، بحسب صحيفة هآرتس.

وتم تصوير كاسيف وهو يضرب ضابط شرطة خلال مظاهرة بالضفة الغربية، بينما كان المتظاهرون يحتجون على إخلاء عائلات فلسطينية من منطقة "مسافر يطا" جنوب الضفة الغربية وتقول الشرطة الإسرائيلية إنه تم التحقيق في الحادث، مع جمع الأدلة وإرسالها إلى المدعي العام.

ونقلت "هآرتس" عن كاسيف أن ضابطا هدده بإطلاق النار عليه وقال: "لم أهاجم ضابطا. هذه كذبة فاضحة. دفع الضابط يده أمامي فقمت بصده" وأضاف إن الشرطة "قيدت حريتي في الحركة".

وفي السياق تتهم الشرطة النائب أحمد الطيبي "بمساعدة شاب فلسطيني متهم بإلقاء أشياء مشبوهة في القدس بالفرار" ويظهر مقطع فيديو الطيبي وهو يتجادل مع الشرطة ويفصلهم عن الشباب الذي انتهز الفرصة للفرار.

في وقت سابق من هذا الشهر ، وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية على إخلاء ما يقرب من 1300 فلسطيني من ثماني قرى في تتويج لمعركة قانونية استمرت عقدين من الزمن