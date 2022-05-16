وزير الأمن الإسرائيلي:نعمل على منع نقل قدرات متطورة من ايران الى المنطقة

جاءت تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي خلال زيارة لمركز قيادة المنطقة الشمالية لتفقد التدريبات

أكد وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس اليوم على أن إسرائيل "ستواصل العمل ضد أي عدو يهددها، وستعمل على منع نقل قدرات متطورة من ايران تهدد مواطني إسرائيل وتمس باستقرار المنطقة كلها".

جاءت تصريحات غانتس خلال زيارة أجراها لمقر قيادة المنطقة الشمالية في إطار مناورات "مركبات النار" بمرافقة قائد المنطقة الشمالية أمير برعام وقائد الفيلق 479 وقائد نظام المناورة ساعر تسور.وخلال الزيارة أجرى غانتس تقييمات للوضع وعبر خلاله عن تقديره للمشاركين في المناورات.

وأضاف غانتس "إننا نتجهز لسيناريوهات مختلفة أمام أعدائنا في الميادين المختلفة وأمام حزب الله وحماس التي تنشط من لبنان، في المقابل سنواصل التقدم بتحصين الشمال، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من عقليتنا الأمنية".

وقال غانتس إن "الدمج بين التدريبات، الأنشطة العملياتية وتعزيز الصمود المدني يشكل المفهوم الكامل للدفاع عن الشمال وعن دولة إسرائيل كلها".