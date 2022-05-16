الجيش الإسرائيلي يدرس امكانية استخدام مروحيات عسكرية خلال أنشطته في الضفة الغربية

جاء ذلك بعد مقتل ضابط من القوات الخاصة خلال نشاط للجيش الإسرائيلي في منطقة جنين

أفادت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يدرس إمكانية الضم لأنشطته وعملياته في الضفة الغربية مروحيات عسكرية قتالية وطائرات بدون طيار لتأمين الجنود الإسرائيليين وإطلاق النار تجاه كل من يطلق النيران تجاه القوات العسكرية.

وجاء ذلك في أعقاب مقتل الضابط في الوحدات الخاصة "اليمام"نوعام راز في جنين خلال تبادل إطلاق نار مع مسلحين فلسطينيين في قرية برقين في منطقة جنين. ووفقا للتقرير، فإن الجيش الاسرائيلي استخدم في الماضي مروحيات قتالية خلال اشتباكات واسعة مع مسلحين في الضفة الغربية، لكن ليس بشكل روتيني.

بنفس يوم مقتل الضابط في الوحدات الخاصة حاصرت قوات من الجيش الإسرائيلي منزل محمود الدبعي، ناشط في حركة الجهاد الإسلامي على مدار عدة ساعات، وشاركت وحدة من القوات الخاصة في محاصرة المنزل، وعندما خرجوا من القرية وقع تبادل إطلاق نار اصيب خلاله الضابط في وحدة "اليمام" في ظهره وفقا لتحقيقات أولية.