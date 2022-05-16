تقرير: روسيا تطلق لأول مرة صواريخا تجاه المقاتلات الإسرائيلية في سوريا

جاء خلال غارة منسوبة لإسرائيل في سوريا الجمعة الماضية في مصياف غربي سوريا

أفادت القناة الاسرائيلية "13" أن أنشطة عسكرية منسوبة لإسرائيل في سوريا واجهت لأول مرة ردا من قبل قوة روسية، فبعد مئات الهجمات المنسوبة لإسرائيل في سوريا، وفقا لتقارير أجنبية، أطلقت منظومة دفاعية جوية روسية لأول مرة صاروخا نحو الطائرات الإسرائيلية، وبحسب هذه التقارير الأجنبية فإن هذا الهجوم وقع الجمعة الماضية، عندما هاجمت المقاتلات الإسرائيلية خلال عدة موجات البنية التحتية العسكرية السورية في مصياف غربي البلاد.

السوريون بحسب تقرير القناة "13"، أطلقوا كعادتهم جميع الصواريخ المتوفرة لديهم، وعندما بدأت الطائرات الحربية لإسرائيلية الابتعاد من منطقة الهجوم، أطلقت المنظومة الروسية عدة صواريخ في الجو، الصواريخ لم تشكل تهديدا على الطائرات الحربية الإسرائيلية، ولم يكن هناك قفل لرادار المنظومة على الطائرات، لكن الحديث بحسب التقرير يدور عن حدث غير مسبوق.

ويشار الى ان الروس قدموا لسوريا اربعة بطاريات S-300، والتي تبدو أنها للجيش السوري، لكن من يتخذ القرارات داخل هذه المنظومات هم ضباط روس، وبحسب القناة "13" إنه ليس من الواضح حتى الآن إن كان الحديث يدور عن حدث لمرة واحدة، أو بمثابة إشارة من الروس أنهم يغيرون سياساتهم بخصوص حرية العمل الاسرائيلية في سماء سوريا.