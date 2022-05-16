تشييع جنازة المتوفى وليد الشريف، الذي لم تتضح بعد تمامًا ملابسات وفاته، جرى تنسيقها مع الأسرة

وصل المئات من المشيعين ليلة الإثنين إلى منطقة باب الساهرة وشارع صلاح الدين في القدس وقاموا برشق الشرطة بالحجارة والزجاجات بعد جنازة لفلسطيني، استقطبت أعدادًا كبيرة من المشاركين، توفي متأثرًا بإصابته، خلال اشتباكات وقعت خلال شهر رمضان، بحسب النشر في واينت.

وأوضحت الشرطة "أن تشييع جنازة المتوفى وليد الشريف، الذي لم تتضح بعد تمامًا ملابسات وفاته بعد أيام قليلة من إصابته، جرى تنسيقها مع الأسرة، لكن المشاغبين استغلوا ذلك لإلحاق الأذى بقوات الأمن".

وأفاد شهود عيان أنه لم يتواجد في الحرم القدسي رجال شرطة، قبل بدء أعمال الشغب.

واستخدمت الشرطة الطائرات المسيرة لإطلاق الغاز المسيل للدموع، فضلاً عن إلقاء القنابل الصوتية، بينما استخدم الفلسطينيون المفرقعات النارية. وأبلغت تقارير للشرطة وقت الأحداث بأن "الخارجين عن القانون يقذفون الحجارة والعصي وما تقع عليه أيديهم، ويطلقون المفرقعات ويحاولون ضرب قوات الشرطة في المكان". وأصيب بعض رجال الشرطة بجروح طفيفة وردت القوات بإجراءات لتفريق المظاهرات.

وقالت شرطة القدس "سنواصل العمل بحزم وقوة ضد هؤلاء الخارجين عن القانون والمخالفين الذين حولوا الجنازة إلى مظاهرة عنف جامح".

وذكر الهلال الأحمر أن 37 شخصًا أصيبوا في أعمال الشغب، من بينهم عشرة تم نقلهم إلى المستشفيات، وحالة اثنين منهما خطيرة.