انتخابات لبنان: حزب الله يفقد أغلبيته في البرلمان وغوتيريش يحث على "تشكيل حكومة جامعة سريعا"

ناشد غوتيريش "القادة السياسيين اللبنانيين العمل سوياً بما فيه المصلحة العليا للبنان وللشعب اللبناني

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات النيابية التي جرت في لبنان، أمس الأحد أنّ حزب الله المتنفذ عسكريًا وسياسيًا في البلاد، فقد الأغلبية في البرلمان من خلال خسارة حلفائه عدداً من المقاعد في أول استحقاق يعقب سلسلة من الأزمات التي تعصف بالبلاد منذ عامين.

وفازت لوائح المعارضة المنبثقة عن التظاهرات الاحتجاجية ضد السلطة السياسية التي شهدها لبنان قبل أكثر من عامين بـ13 مقعداً على الأقل في البرلمان الجديد، وفق ما أظهرته النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الثلاثاء.

وجرت الانتخابات وسط انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850. وبات أكثر من ثمانين في المئة من السكان تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، ولامس معدّل البطالة نحو ثلاثين في المئة. كما يعاني لبنان شحّاً في السيولة وقيوداً على السحوبات المالية من المصارف وانقطاعاً في التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم.

في المقابل، هنّأ الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين اللبنانيين بإجرائهم الانتخابات النيابية الأحد، مشيراً إلى أنّه "ينتظر بفارغ الصبر أن تُشكَّل سريعاً حكومة جامعة" في بلدهم الغارق في أزمة اقتصادية خطيرة والذي غالباً ما يستغرق تشكيل حكومة جديدة فيه وقتاً طويلاً.

وقال غوتيريش في بيان إنّه "ينتظر بفارغ الصير أن تُشكّل سريعاً حكومة جامعة يمكنها إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتسريع تنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع لبنان على طريق النهوض" الاقتصادي.